Спасатели прекратили поиски двух утонувших рыбаков в Иссык-Кульской области

10 февраля 2017, 14:04 Комментарии

Принято решение о временном прекращении мероприятий по поиску двух рыбаков на озере, вблизи села Курменты Тюпского района в связи с тем, что уже истекло более 10 дней, сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

На прекращение поисков дали разрешение сами родственники.

Напомним, что 30 января пропали двое рыбаков вблизи села Курменты Тюпского района. На поиски привлечены около 50 человек это 11 спасателей МЧС, сотрудники Тюпского РОВД родственники и неравнодушные граждане. Использованы все возможные технические оборудования, такие как подводные камеры, эхолоты, лодки МЧС КР, моторные лодки жителей близлежащих сел и 2 катера ВМФ России. Поисково-спасательные мероприятия продолжатся 20 февраля.

1 of 7