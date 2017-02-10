Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В системе образования КР работает 75 тысяч учителей, из них 19,8% - молодые специалисты - МОиНВ системе образования КР работает 75 тысяч учителей, из них 19,8% - молодые специалисты - МОиНЗамминистра МВД опроверг информацию об избиении журналиста СартбаеваЗамминистра МВД опроверг информацию об избиении журналиста Сартбаева

Названа примерная стоимость строительства стены на границе США и Мексики

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355187_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409297-ru.html

Похожие новости

Эксперты назвали книгу "Кыдыр Санжырасы" экстремисткой, направленной на разжигание межрелигиозного конфликта

СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии

Названа причина почему "умные счетчики" неправильно считывают показатели

Депутат просит пограничников не создавать лишних проблем службе миграции

Евросоюз окажет помощь Кыргызстану в строительстве лабораторий для выдачи сертификатов соответствия

10 февраля 2017, 13:41       Комментарии

Строительство стены, которую президент США Дональд Трамп собирается возвести на границе с Мексикой, обойдется в 21,6 млрд долларов. Об этом сообщает DW со сылкой на Reuters и документ министерства национальной безопасности Соединенных Штатов.
Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что на ее возведение потребуется 12 млрд долларов, а его однопартийцы называли сумму в 15 млрд долларов.
План министерства национальной безопасности предполагает, что стену будут строить в три этапа и к 2020 году ее протяженность составит 2 тысячи километров. Глава министерства Джон Келли должен представить этот доклад в ближайшее время. Вашингтон может не принять его предложения, отмечает агентство.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум