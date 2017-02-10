Иса Омуркулов: Фонд госимущества ведет несвойственную ему работу

10 февраля 2017, 13:55 Комментарии

Фонд госимущества ведет не свойственную работу и он перегружен. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил депутат Иса Омуркулов на заседании парламентской фракции СДПК.

По его словам, вопрос по национализированным объектам нужно рассмотреть глубже. "Я не могу понять, где у нас Минэкономики, почему оно не дает нам анализа по всем предприятиям об их перспективности, эффективности, учитывая социальную сторону?" - спросил он.

Он отметил, что есть градообразующие и в первую очередь бюджетообразующие госпредприятия и неизвестно, что с ними творится. "Кто-нибудь хоть съездил, посмотрел в Кадамджае или Хайдаркене. Да, ртуть не нужна, но сурьма-то востребована, почему не изучаем и не рассматриваем, почему не даем анализа предприятиям, эффективно или нет?" - сказал он.

Омуркулов не согласился с коллегами, которые предложили отдать пансионаты тем или иным ведомствам. По его словам, для этого нужен будет штат, отчисления, коммунальные услуги оплатить и это обернется тройными затратами для государства. Лучше сотрудникам предоставить льготы для отдыха, а эти пансионаты продать, тогда государство без "головной боли" больше выиграет.

"Сегодня все привыкли считать, что государство - плохой менеджер, сколько человек на самом деле руководит госпредприятиями: де-факто министерство-ведомство, де-юре - Фонд госимущества и совет директоров. В общем, пастухов много, и бараны истощены, а может, уже умерли", - добавил он.

Отметим, сегодня фракция рассмотрела исполнения постановления Жогорку Кенеша "Об утверждении Программы по эффективному управлению и распоряжению национализированными объектами" и постановления правительства "Об оптимизации деятельности государственных предприятий и акционерных обществ с контрольным государственным пакетом акций в КР".