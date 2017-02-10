10 февраля 2017, 13:34 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Розничная торговля на рынке "Дордой" в 2016 году снизилась на 30%. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник Управления статистики розничной торговли Нацстаткома Турсун Абдылдаева.

По ее словам, в целом по стране розничная торговля выросла на 3,9%.

"До вступления Кыргызстана в ЕАЭС рост розничной торговли достигал 10%. На сегодня падение торговли на "Дордое" обусловлено сезонным периодом и переходом большинства мелких предпринимателей из базаров в торговые центры. В последних торговля только увеличивается", - сказала она.