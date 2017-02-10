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Розничная торговля на рынке "Дордой" в 2016 году снизилась на 30%

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/roznichna...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409295-ru.html

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10 февраля 2017, 13:34       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Розничная торговля на рынке "Дордой" в 2016 году снизилась на 30%. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник Управления статистики розничной торговли Нацстаткома Турсун Абдылдаева.
По ее словам, в целом по стране розничная торговля выросла на 3,9%.
"До вступления Кыргызстана в ЕАЭС рост розничной торговли достигал 10%. На сегодня падение торговли на "Дордое" обусловлено сезонным периодом и переходом большинства мелких предпринимателей из базаров в торговые центры. В последних торговля только увеличивается", - сказала она.

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