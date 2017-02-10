В Кыргызстане в 2016 году выросли цены на пищевые продукты и услуги – Нацстатком

10 февраля 2017, 13:48 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане в 2016 году и в январе 2017 года самый большой рост цен наблюдается на услуги (1,9%), пищевые продукты и безалкогольные напитки (1,3%). Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом статистики цен Нацстаткома Малика Абдукадирова.

По ее словам, цены на непродовольственные товары повысились на 0,2%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,7%.

"Максимальный рост потребительских цен и тарифов (1,6%) в январе 2017 года зафиксирован в Нарынской области. Наиболее умеренный их прирост (0,8%) отмечался в Бишкеке, где в январе т.г. по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось незначительное снижение на непродовольственные товары (0,1%), а также алкогольные напитки и табачные изделия (0,2%)", - отметила она.