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В системе образования КР работает 75 тысяч учителей, из них 19,8% - молодые специалисты - МОиН

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sisteme...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409293-ru.html

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10 февраля 2017, 13:45       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. В системе образования Кыргызстана работает 75 тысяч учителей. Из них 19,8% составляют молодые специалисты, об этом говорилось сегодня на годовой коллегии министерства образования и науки КР, сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам государственного распределения на новый 2016-2017 учебный год в систему образования пришли 3 030 молодых социалистов. Открытыми остаются всего 642 вакансии против 3,5 тыс., как было в недавнем времени. Такой результат был достигнут благодаря тому, что заработная плата учителей за пять лет выросла с 3,5 тыс. до 13,8 тыс. сомов.
При этом министерство образования и науки начало внедрять механизм аттестации учителей. Часть из них уже прошла аттестацию в пилотном режиме.
В 2017 году ведомство приступит к разработке оценки деятельности руководителей школ и в целом деятельности школьных образовательных учреждений.

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