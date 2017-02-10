Ч.Султанбекова встретилась с представителем Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией У.Миттенбергсом

10 февраля 2017, 13:55 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова встретилась с портфолио-менеджером Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией Улдисом Миттенбергсом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.

Вице-премьер-министр отметила приверженность Правительства Кыргызстана в вопросах борьбы с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. Она подчеркнула, что в связи с постепенным сокращением финансирования Глобального фонда Министерством здравоохранения Кыргызской Республики уже начата работа по подготовке соответствующих прогнозных расчетов по недостающим финансовым средствам для реализации программ по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в стране.

Улдис Миттенбергс, проинформировав о ходе реализации грантов Глобального фонда в Кыргызстане, подчеркнул важность проведения реформ в секторе здравоохранения как в стратегическом, так и в фидуциарном аспектах.

Улдис Миттенбергс особый акцент сделал на необходимости подписания Рамочного соглашения между Кыргызстаном и Глобальным фондом для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, а также скорейшего завершения процесса реформирования Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

На встрече также были обсуждены вопросы реализации процесса интеграции Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией с Координационным советом по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики. А также был поднят вопрос о постепенном переводе финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом от Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией к Правительству Кыргызской Республики.