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Бишкеку повезло с местом нынешней свалки, благодаря глине не загрязнены грунтовые воды, - эксперт

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409291-ru.html

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10 февраля 2017, 13:10       Комментарии

На нынешней свалке проведут процесс рекультивации и построят санитарный полигон для твердых бытовых отходов. Об этом 10 февраля сообщили на пресс-конференции в Бишкеке.
По словам международного эксперта Яниса Пролса, процесс рекультивации непростой, поскольку требуется тяжелая техника и время.
"Также нужно, чтобы был уже открыт новый полигон, когда начнется рекультивация нынешней свалки. Важно совместить открытие и закрытие полигонов. Этот вопрос займет больше года, возможно, даже 2 года", - сообщил Янис Пролс.
Образование с уклоном 1 к 3 после рекультивации покроют искусственным травяным посевом.
"В течение 30 лет после рекультивации нельзя насаживать место деревьями, потому что корни деревьев могут разрушить искусственное покрытие. Но поверхность нужно покрыть, чтобы защитить глиняную поверхность от дождей и снегов. Таким образом, мы по возможности уменьшим площадь полигона, образуется гора с уклоном 1 к 3, это образование мы покрываем метровым слоем глины и покрываем глину искусственным посевом", - сообщил Пролс.
По его мнению, при создании нынешней свалки не было принято никаких природоохранных мер.
"Бишкеку повезло, что выбрали глиняную поверхность. Глина - очень хороший фильтр, поэтому не загрязнены грунтовые воды", - эксперт.

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