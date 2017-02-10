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Премьер: С момента приятия закона о ГЧП инициировано 24 проекта, но ни один не реализован

Источник:
http://knews.kg/2017/02/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409289-ru.html

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10 февраля 2017, 13:18       Комментарии

"В программе правительства "Доверие и Единство" одной из приоритетных задач по повышению инвестиционной привлекательности страны определен практический запуск проектов в рамках государственно-частного партнерства. С момента принятия Закона "О государственно-частном партнерстве", инициировано 24 проекта, однако на данный момент ни один из них еще не реализован", – сказал Сооронбай Жээнбеков на круглом столе по реализации Закона КР "О государственно-частном партнерстве".
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил руководителям государственных органов, полномочным представителям правительства в областях, акимам районов и мэрам городов принять исчерпывающие меры по обеспечению экономического роста через эффективное взаимодействие государства и частного сектора на местах и обеспечения эффективной эксплуатации объектов, находящихся в государственной собственности путем применения механизма ГЧП.

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