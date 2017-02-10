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С начала года в отношении сотрудников МВД возбуждено 7 уголовных дел

Источник:
http://knews.kg/2017/02/s-nach...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409288-ru.html

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С апреля 2016 года не было фактов привоза человеческих трупов на свалку, - начальник полигона

Курсан Асанов: В этом году на милиционеров возбудили 7 уголовных дел

С начала 2017 года объем внешних инвестиций в строительный сектор снизился

10 февраля 2017, 13:30       Комментарии

Заместитель министра МВД Курсан Асанов в ходе встречи с журналистами "Без галстуков" сообщил, что за январь 2017 года на сотрудников МВД возбуждено 7 уголовных дел, по которым проходят 13 милиционеров.
"Также в январе уволено 7 сотрудников, в 2016 год в отношении сотрудников милиции возбуждено 120 уголовных дел, по которым проходило более 300 сотрудников милиции. По отрицательным мотивам из правоохранительных органов уволено 98 милиционеров. Всего со стороны милиционеров зарегистрировано более двух тысяч правонарушений", – сказал Асанов.

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