С начала года в отношении сотрудников МВД возбуждено 7 уголовных дел

10 февраля 2017, 13:30 Комментарии

Заместитель министра МВД Курсан Асанов в ходе встречи с журналистами "Без галстуков" сообщил, что за январь 2017 года на сотрудников МВД возбуждено 7 уголовных дел, по которым проходят 13 милиционеров.

"Также в январе уволено 7 сотрудников, в 2016 год в отношении сотрудников милиции возбуждено 120 уголовных дел, по которым проходило более 300 сотрудников милиции. По отрицательным мотивам из правоохранительных органов уволено 98 милиционеров. Всего со стороны милиционеров зарегистрировано более двух тысяч правонарушений", – сказал Асанов.