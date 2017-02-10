Итальянец превратил панорамы Google Maps в виртуальное путешествие

10 февраля 2017, 13:03 Комментарии

В честь 12-летия Google Maps итальянский студент-дизайнер Маттео Аркондис (Matteo Archondis) превратил скриншоты интерактивной карты в кругосветное путешествие. Ролик был опубликован на YouTube-канале Ideando.

Видео, состоящее из 3305 скриншотов из Google Maps и Google Street View, представляет собой виртуальное путешествие по разнообразным городам и странам, в том числе и по Европе, США, Бразилии и Японии. Захватывающие виды сопровождаются аккомпанементом из музыки, порывов ветра и звуков проезжающих мимо автомобилей.

На создание кругосветного путешествие у Аркондиса ушла неделя работы.