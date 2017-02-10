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Вице-премьер Олег Панкратов считает работу Фонда госимущества недостаточной

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355185_vi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409285-ru.html

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10 февраля 2017, 13:10       Комментарии

Вице-премьер-министр Олег Панкратов считает работу Фонда госимущества недостаточной. Об этом он сообщил сегодня, 10 февраля, на заседании парламентской фракции СДПК.
По его словам, из-за неэффективной работы ФУГИ за короткое время сменились два руководителя. Он добавил, что только назначили Болсунбека Казакова на эту должность, чтобы посмотреть, что он может сделать.
Депутат Улан Примов поблагодарил за то, что вице-премьер признался в слабой работе данного госоргана, так как парламентарии также недовольны. "Много объектов приватизировано, но большая часть фигурирует в судебных разбирательствах. Сможете ли вы дать гарантию, что завтра эти объекты могут принести нам прибыль и не будут возвращены старым хозяевам?" - спросил депутат.
На что Панкратов ответил, что фонд придерживается нормативных актов, установленные законом при приватизации.
Также депутаты интересовались, когда же правительство подсчитает все активы государства. На что вице-премьер ответил, что на данный момент их точное количество неизвестно, но эти данные они смогут предоставить к концу 2017 года.
Отметим, сегодня фракция рассмотрела исполнение постановления Жогорку Кенеша "Об утверждении Программы по эффективному управлению и распоряжению национализированными объектами" и постановления правительства "Об оптимизации деятельности государственных предприятий и акционерных обществ с контрольным государственным пакетом акций в КР".

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