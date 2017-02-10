Курсан Асанов: В этом году на милиционеров возбудили 7 уголовных дел

10 февраля 2017, 13:15 Комментарии

В этом году в отношении сотрудников милиции возбуждено семь уголовных дел. Об этом сегодня, 10 февраля, в ходе встречи без галстуков сообщил замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, по данным делам проходят 13 милиционеров.

"За январь семь сотрудников милиции были уволены с работы. Возбуждено семь уголовных дел, по которым проходят 13 сотрудников. За 2016 год в отношении сотрудников милиции было возбуждено 120 уголовных дел, по которым проходило более 300 сотрудников милиции. По отрицательным мотивам из правоохранительных органов уволено 98 милиционеров. Всего со стороны милиционеров зарегистрировано более двух тысяч правонарушений", - сказал Асанов.