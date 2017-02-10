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Курсан Асанов: Я не бил Аслана Сартбаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355191_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409282-ru.html

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10 февраля 2017, 13:25       Комментарии

Сегодня, 10 февраля, в ходе встречи без галстуков заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов прокомментировал вопрос об избиении им главного редактора газеты "Азия Ньюс" Аслана Сартбаева.
По словам Асанова, он не бил журналиста.
"У каждого человека есть свои честь и достоинство. В то же время есть свобода слова, которую я уважаю. С журналистами тоже хорошо общаюсь. В тот вечер меня позвали на встречу. Там был еще один депутат. Когда встретил Сартбаева, мы просто поговорили, я ему все сказал и ушел. Остальное оставил на суд Вселенной. Газета опубликовала коллаж, который наш пресс-секретарь Бакыт Сейитов направил в комиссию по этике. Я не бил его. Сравните нас, если бы я его ударил, он бы не писал ничего в Facebook", - сказал Асанов.

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