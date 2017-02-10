В Нацэнергохолдинге разъяснили, почему "умные счетчики" неправильно считают потребление электроэнергии

10 февраля 2017, 13:02 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Жалобы на неправильные счета за электроэнергию поступают от наших потребителей, и мы сегодня хотели разъяснить всю эту картину", - заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" первый заместитель председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Нурлан Садыков.

По его словам, есть ряд причин, по которым возникла такая картина. "Например, в зимнее время потребление электроэнергии сильно отличается от летнего периода. Разница достигает до 70% потребления. Кроме этого, может быть и такое, что в свое время не получилось снять показатели счетчика и абоненту начислили на уровне прошедшего месяца. А в следующем месяце добавили разницу. К примеру, в ноябре вышло 500 сомов, потом в декабре не удалось снять и счет начисли на уровне ноябрьского - 500 сомов, а уже в январский счет добавили разницу за декабрь. И вот по этой причине в народе появилось такое недопонимание. Мы готовы принять каждого абонента и показать всю его историю потребления и посчитать их счет потребления", - сказал Н.Садыков.

Также он отметил, что по всей стране было установлено более 169 тыс умных счетчиков. "Хочу заверить, что какого-то внешнего вмешательства быть не может, потому что эти счетчики изолированы и вручную подкрутить их невозможно. Также вопрос какого-то хакерского вмешательства тоже снимается", - заявил он.

Первый замглавы Нацэнергохолдинга подчеркнул, что с использованием "умных счетчиков" смогли получить мощную экономию средств. Например, до установки умных счетчиков потери составляли 22%, а с этими счетчиками потери снизились вдвое.

Напомним, от граждан стали поступать жалобы на то, что "умные счетчики" неправильно считают потребленную электроэнергию. Если в одном месяце вышло, например, 2 тыс сомов, то в следующем - 10 тыс сомов.