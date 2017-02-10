С.Жээнбеков: "ГЧП является важным инструментом реализации инфраструктурных, социальных и региональных проектов"

10 февраля 2017, 13:08 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Правительством Кыргызстана в целях качественной подготовки технико-экономического обоснования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) был создан Фонд финансирования подготовки проектов ГЧП, - сообщил Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 февраля, на круглом столе по реализации Закона КР "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике".

Глава Правительства подчеркнул, что ГЧП является важным инструментом реализации инфраструктурных, социальных и региональных проектов и долгосрочным взаимодействием по проектированию, финансированию, строительству, восстановлению, реконструкции объектов, а также по управлению существующими или вновь создаваемыми объектами.

"В Программе Правительства "Доверие и Единство" одной из приоритетных задач по повышению инвестиционной привлекательности страны определен практический запуск проектов в рамках государственно-частного партнерства. С момента принятия Закона "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике", было инициировано 24 проекта, однако на данный момент ни один из них еще не реализован", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

В этой связи он подчеркнул крайнюю необходимость активизации работы в данном направлении и принятие соответствующих мер по установлению долгосрочного сотрудничества с бизнесом посредством механизма ГЧП.

"На данный момент необходимо активизировать применение механизма ГЧП в таких сферах, как строительство малых ГЭС, предоставление отдельных муниципальных услуг в городах, проекты в сфере здравоохранения, образования, социальной помощи", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Стимулирование внутренних инвестиций посредством применения механизма ГЧП, как отметил Глава Правительства, должно найти широкое распространение в стране, позволяющее государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду в реализации масштабных проектов.

Премьер-министр отметил, что преференции и льготы, предоставляемые Законом "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике", весьма привлекательны для частного сектора. Предусмотрены разные виды государственной поддержки в виде гарантий, тарифных субсидий, льгот, отсрочек по уплате налогов и таможенных платежей, предоставлению прав на иное движимое и недвижимое имущество и исключительные права на деятельность.

Премьер-министр поручил руководителям государственных органов, полномочным представителям Правительства в областях, акимам районов и мэрам городов принять исчерпывающие меры по обеспечению экономического роста через эффективное взаимодействие государства и частного сектора на местах и обеспечения эффективной эксплуатации объектов, находящихся в государственной собственности путем применения механизма ГЧП.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в работе круглого стола приняли участие руководители министерств и ведомств, полномочные представители Правительства в регионах, руководители районных государственных администраций и мэры городов страны.