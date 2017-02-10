Срочное изготовление паспорта в КР подорожало

10 февраля 2017, 13:06 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. С 13 февраля в Кыргызстане будет действовать новый прейскурант цен на услуги по срочному изготовлению ID-карт и общегражданских (заграничных) паспортов, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Правительство издало постановление, согласно которому установлен следующий прейскурант цен.

На ID-карты:

<ul> <li>изготовление за два дня подорожало на 32 процента, составив 1 107 сомов;</li> <li>изготовление за четыре дня подорожало на 35 процентов, составив 1 007 сомов;</li> <li>изготовление за восемь дней подорожало на 40 процентов, составив 906 сомов.</li> </ul>

На общегражданские (заграничные) паспорта:

<ul> <li>изготовление за два дня подорожало на 31 процент, составив 2 013 сомов;</li> <li>изготовление за четыре подорожало на 27 процентов, составив 1 762 сома;</li> <li>изготовление за восемь дней подорожало на 21 процент, составив 1 510 сомов.</li> </ul>

Также изменился прейскурант на услуги, оказываемым Департаментом регистрации актов гражданского состояния. На 23 процента подешевела выездная регистрация брака в Бишкек и Оше - теперь она стоит 4 387 сомов. При этом на 18 процентов подорожало оформление брачного союза в столичном Дворце бракосочетаний - 2 097 сома.