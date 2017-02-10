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Срочное изготовление паспорта в КР подорожало

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409279-ru.html

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ГРС запускает новые цены на срочное изготовление паспортов

C 13 февраля будет действовать новые тарифы на услуги по срочному изготовлению паспортов

10 февраля 2017, 13:06       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. С 13 февраля в Кыргызстане будет действовать новый прейскурант цен на услуги по срочному изготовлению ID-карт и общегражданских (заграничных) паспортов, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.
Правительство издало постановление, согласно которому установлен следующий прейскурант цен.
На ID-карты:
<ul> <li>изготовление за два дня подорожало на 32 процента, составив 1 107 сомов;</li> <li>изготовление за четыре дня подорожало на 35 процентов, составив 1 007 сомов;</li> <li>изготовление за восемь дней подорожало на 40 процентов, составив 906 сомов.</li> </ul>
На общегражданские (заграничные) паспорта:
<ul> <li>изготовление за два дня подорожало на 31 процент, составив 2 013 сомов;</li> <li>изготовление за четыре подорожало на 27 процентов, составив 1 762 сома;</li> <li>изготовление за восемь дней подорожало на 21 процент, составив 1 510 сомов.</li> </ul>
Также изменился прейскурант на услуги, оказываемым Департаментом регистрации актов гражданского состояния. На 23 процента подешевела выездная регистрация брака в Бишкек и Оше - теперь она стоит 4 387 сомов. При этом на 18 процентов подорожало оформление брачного союза в столичном Дворце бракосочетаний - 2 097 сома.

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