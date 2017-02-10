Площадь нового мусорного полигона Бишкека составит 57 га

10 февраля 2017, 12:46 Комментарии

Первый этап проект по сбору и вывозу твердых отходов завершен, закуплены новые контейнеры и техника. Об этом 10 февраля сообщила представитель мэрии Бишкека Гуля Алмамбетова.

По ее словам, второй этап реализации проекта будет связан с рекультивацией нынешней мусорный свалки, которая действует с 1979 года.

Начальник муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон" Болот Асаналиев сообщил, что площадь свалки составляет 35-40 га.

"Мы планируем построить новые ячейки мусорного полигона. При создании нынешнего полигона не были предусмотрены никакие дальнейшие вопросы. Площадь нового полигона составит 57 га. При выборе данного участка мы соблюдали все санитарные нормы", - рассказал он.

Новый полигон будет находиться севернее объездной дороги. Ранее данная территория принадлежала Адамединскому району и частично относилась к столичной мэрии. Для создания полигона были решены организационные вопросы и участок на сегодняшний день полностью принадлежит мэрии Бишкека.

Для реализации проекта по улучшению системы управления твердыми отходами были привлечены международные организации, в том числе эксперт по управлению ТБО Янис Пролс.

"Новый полигон - место, где имеется специально оборудованная ячейка для хранения отходов и полметровые сосуды для сбора воды, которая собирается с отходов. Также на полигоне имеются условия инфраструктуры, гараж, канализация, электричество. Это своего рода завод, а не место сваливания отходов", - сказал он.