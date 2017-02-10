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От необходимости самостоятельно получать справку о судимости пока будут освобождены государственные и муниципальные служащие, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409277-ru.html

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10 февраля 2017, 12:50       Комментарии

От необходимости самостоятельно получать справку о судимости пока будут освобождены лица, которые устраиваются на государственную и муниципальную службу. Об этом 10 февраля на встрече "Без галстуков" сказал депутат Дастан Бекешев (СДПК).
Ранее парламент в первом чтении принял проект закона, который вносит правки в Трудовой кодекс, которые обязывают работодателя самому получать справку о наличие или отсутствии судимости трудоустраивающегося.
"Сперва я предлагал вообще убрать норму о необходимости получения такой справки. Но потом депутаты стали вносить правки и мы решили, что на первом этапе работы лица, которые устраиваются на государственную или муниципальную службы, например, врачи, учителя и другие, все-таки будут предоставлять справку о судимости, но, справку будет запрашивать сам муниципальный или госорган, а не человек", - сказал он.
Депутат отметил, что из-за необходимости получения справки о судимости люди терпят множество неудобств. "Да, у нас в регионах есть терминалы, однако, даже если ты там получил справку, часто требуют справку именно из МВД и людям все равно приходится приезжать в Бишкек", - сказал Д.Бекешев.

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