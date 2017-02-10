От необходимости самостоятельно получать справку о судимости пока будут освобождены государственные и муниципальные служащие, - депутат

10 февраля 2017, 12:50 Комментарии

От необходимости самостоятельно получать справку о судимости пока будут освобождены лица, которые устраиваются на государственную и муниципальную службу. Об этом 10 февраля на встрече "Без галстуков" сказал депутат Дастан Бекешев (СДПК).

Ранее парламент в первом чтении принял проект закона, который вносит правки в Трудовой кодекс, которые обязывают работодателя самому получать справку о наличие или отсутствии судимости трудоустраивающегося.

"Сперва я предлагал вообще убрать норму о необходимости получения такой справки. Но потом депутаты стали вносить правки и мы решили, что на первом этапе работы лица, которые устраиваются на государственную или муниципальную службы, например, врачи, учителя и другие, все-таки будут предоставлять справку о судимости, но, справку будет запрашивать сам муниципальный или госорган, а не человек", - сказал он.

Депутат отметил, что из-за необходимости получения справки о судимости люди терпят множество неудобств. "Да, у нас в регионах есть терминалы, однако, даже если ты там получил справку, часто требуют справку именно из МВД и людям все равно приходится приезжать в Бишкек", - сказал Д.Бекешев.