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МВД, ГКНБ, Минюст были против поправок, освобождающих граждан от необходимости получения справки о судимости, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409276-ru.html

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10 февраля 2017, 12:56       Комментарии

МВД, ГКНБ, Минюст были против поправок, освобождающих граждан от необходимости получения справки о судимости. Об этом 10 февраля на встрече "Без галстуков" сообщил депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт").
Депутат сообщил, что во время рассмотрения поправок в Трудовой кодекс, которые обязывают работодателя самому получать справку о наличие или отсутствии судимости трудоустраивающегося, выступал против.
"Заключение "против" давало и правительство, ГКНБ, МВД, Минюст. Они отмечали, что в законопроекте есть несколько недоработанных моментов. Но когда проект рассматривался в 1 чтении, сказали, что все противоречия были устранены. Как это получилось, непонятно", - сказал он.
К.Бокоев отметил, что после внесения данной нормы граждане наоборот могут столкнуться с некоторыми трудностями. "Например, человек устраивается в охранное агентство. По поправкам, справку о наличие или отсутствии судимости должен получить сам работодатель, но он не будет запрашивать, а просто возьмет на работу того кандидата, который принес справку", - сказал он.

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