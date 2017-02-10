МВД, ГКНБ, Минюст были против поправок, освобождающих граждан от необходимости получения справки о судимости, - депутат

10 февраля 2017, 12:56 Комментарии

МВД, ГКНБ, Минюст были против поправок, освобождающих граждан от необходимости получения справки о судимости. Об этом 10 февраля на встрече "Без галстуков" сообщил депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт").

Депутат сообщил, что во время рассмотрения поправок в Трудовой кодекс, которые обязывают работодателя самому получать справку о наличие или отсутствии судимости трудоустраивающегося, выступал против.

"Заключение "против" давало и правительство, ГКНБ, МВД, Минюст. Они отмечали, что в законопроекте есть несколько недоработанных моментов. Но когда проект рассматривался в 1 чтении, сказали, что все противоречия были устранены. Как это получилось, непонятно", - сказал он.

К.Бокоев отметил, что после внесения данной нормы граждане наоборот могут столкнуться с некоторыми трудностями. "Например, человек устраивается в охранное агентство. По поправкам, справку о наличие или отсутствии судимости должен получить сам работодатель, но он не будет запрашивать, а просто возьмет на работу того кандидата, который принес справку", - сказал он.