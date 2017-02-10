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Эксперт: Ни одна страна в мире не обладает иммунитетом против торговли людьми

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/eksper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409275-ru.html

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10 февраля 2017, 12:51       Комментарии

Ни одна страна в мире не обладает иммунитетом против торговли людьми. Об этом на круглом столе по обсуждению "Программы правительства Кыргызстана по борьбе с торговлей людьми на 2017-20120 годы" в Бишкеке сказал международный координатор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Кун Маркверинг.
Он отметил, что в декабре 2016 года вышел всемирный доклад о торговле людьми, подготовленный УНП ООН.
"Жертвы торговли людьми перевозятся по многочисленным торговым потокам, которые находятся внутри стран, между государствами и даже на разных континентах. Более 500 разных потоков были выявлены в 2016 году. Отмечу, 79% всех выявленных жертв торговли людьми — это женщины и дети. Эти цифры говорят от том, что торговля людьми стала повсеместным явлением", — подчеркнул Кун Маркверинг.
С точки зрения различных видов торговли людьми, сексуальная эксплуатация и принудительный труд являются наиболее распространенными. Также жертвы торговли людьми используются в качестве попрошаек, для трансплантации органов и для съемок порнографии.
"В ответ на это многие страны ввели уголовную ответственность за торговлю людьми. Число стран, принявших такие меры, увеличилось с 33 в 2003 году до 158 в 2016 году. Это очень помогло в оказании помощи жертвам торговли людьми и в привлечении к ответственности торговцев. Однако, к сожалению, число приговоров все еще остается низким", − добавил эксперт.
Борьба с торговлей людьми стоит остро на повестке дня международного общества и поэтому в сентябре 2015 года были приняты новые цели устойчивого развития до 2030.
"Эти цели призывают к прекращению торговли людьми и насилия. Все эти вопросы актуальны и для Кыргызстана. Миграционные потоки из Кыргызстана являются серьезными и уязвимость к эксплуатации высокая", − заключил международный координатор.

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