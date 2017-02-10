Премьер изучает вопрос снятия Тайырбека Сарпашева с должности

10 февраля 2017, 12:59 Комментарии

Решение по Тайырбеку Сарпашеву будет принято после изучения вопроса в установленном порядке, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, Генпрокуратура направила на имя премьер-министра страны представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы при Тайырбека Сарпашева в связи с тем, что чиновник выдал разрешение на снятие ареста с имущества Максима Бакиева.

"Указанное представление поступило в аппарат правительства и находится на рассмотрении премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Решение о возможности нахождения Сарпашева на посту председателя ГРС примут после изучения вопроса в установленном порядке", – говорится в сообщении.

Ранее на брифинге Сарпашев заявил, некоторые политические люди хотят убрать его до президентских выборов.