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Хоккеист забросил шайбу в свои ворота с центра площадки в матче НХЛ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355182_ho...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409273-ru.html

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10 февраля 2017, 12:49       Комментарии

Чешский нападающий "Даллас Старс" Иржи Гудлер забросил шайбу в собственные ворота при попытке отдать передачу назад из центра площадки во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттава Сенаторс". Видео размещено в Twitter лиги.
В конце первого периода хоккеисты "Далласа", уступая со счетом 0:1, получили право на игру в большинстве. Во время отложенного штрафа голкипер "Старс" Кари Лехтонен покинул ворота, дав возможность выйти на площадку шестому полевому игроку. Гудлер, пытаясь развить атаку своей команды, отдал передачу назад защитникам, но шайба миновала их и оказалась в сетке. Встреча завершилась победой "Оттавы" со счетом 3:2.

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