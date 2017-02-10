Депутаты предложили продать "5 канал" и "Пирамиду"

10 февраля 2017, 12:53 Комментарии

Депутат Улан Примов предложил продать два телеканала, в частности "Пирамиду" и Пятый канал. Такое предложение он внес сегодня, 10 февраля, на заседании парламентской фракции СДПК.

По его словам, государство тратит финансы на содержание этих каналов, хотя в этом нет никакой необходимости. "Есть ОТРК, которая вещает по всей республике и этого, думаю, вполне достаточно", - добавил он.

По мнению депутата, также нецелесообразно содержать региональные каналы в областях республики. "Вот зачем в Оше два региональных канала - "ОшТВ" и "Ынтымак ТВ", им будет достаточно 15 минут эфирного времени от ОТРК в регионах", - добавил он.

Отметим, сегодня фракция рассмотрела исполнения постановления Жогорку Кенеша "Об утверждении Программы по эффективному управлению и распоряжению национализированными объектами" и постановления правительства "Об оптимизации деятельности государственных предприятий и акционерных обществ с контрольным государственным пакетом акций в КР".