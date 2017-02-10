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Из Душанбе в Ташкент вылетел первый за 25 лет самолет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/iz-dushan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409270-ru.html

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10 февраля 2017, 12:56       Комментарии

Бишкек, 10 феарвля /Кабар/. После 25-летнего перерыра из Душанбе в Ташкент отправился первый пассажирский самолет.
В таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" сообщили, что самолет выполнил технический рейс, а регулярные полеты возобновятся с 20 февраля.
Планируется также организовать рейсы и в другие города Узбекистана.
Из Душанбе в Ташкент "Сомон Эйр" будет пока летать только по понедельникам.
С конца марта число рейсов увеличится до двух, полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам.
Между двумя бывшими советскими республиками до сегодняшнего дня не было воздушного и автобусного пассажирского сообщения.
Прямые перелеты между Таджикистаном и Узбекистаном были прекращены в 1993 году в связи с обострением политических отношений.
Между странами по-прежнему действует визовый режим.
Источник Русская служба Би-би-си

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