В Бишкеке стартует чемпионат по снукеру "Кубок Кыргызской Федерации"

10 февраля 2017, 12:45 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. В Бишкеке сегодня, 10 февраля, стартует чемпионат по снукеру "Кубок Кыргызской Федерации". Об этом сообщили в Федерации снукера.

По их информации, полуфинальные и финальные матчи будут проходить 13 и 14 февраля в ТЦ "Бишкекпарк", куда приглашаются все желающие посмотреть упорную борьбу за призовой фонд сильнейших снукеристов Кыргызстана.

"Фаворитами турнира являются такие спортсмены, как Мухаммед Каримберди уулу (участник чемпионатов мира в Бельгии и Катаре), чемпион республики этого года Калысхан Сагыналиев и юный вундеркинд Сыймык Ураимов. Все они кандидаты в мастера спорта. По результатам данного турнира будут определены участники чемпионат Азии до 21 года, который будет проходить в Индии в начале апреля", отметили в Федерации.

Также, как отмечается, в турнире примут участие такие опытные снукеристы, как Кубанычбек Сагындыков, мастер спорта международного класса и первый чемпион республики по снукеру Эрмек Монолбаев.

Данный чемпионат организован Федерацией снукера совместно с Государственным агентством по спорту и физической культуре. Также партнерами являются КТРК СПОРТ, ТЦ "Бишкекпарк" и "БигсерСпорт".