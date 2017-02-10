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Площадь нового мусорного полигона Бишкека составит 57 гаПлощадь нового мусорного полигона Бишкека составит 57 гаУ сома появился графический символ, как у доллара и евроУ сома появился графический символ, как у доллара и евро

В Бишкеке стартует чемпионат по снукеру "Кубок Кыргызской Федерации"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409269-ru.html

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10 февраля 2017, 12:45       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. В Бишкеке сегодня, 10 февраля, стартует чемпионат по снукеру "Кубок Кыргызской Федерации". Об этом сообщили в Федерации снукера.
По их информации, полуфинальные и финальные матчи будут проходить 13 и 14 февраля в ТЦ "Бишкекпарк", куда приглашаются все желающие посмотреть упорную борьбу за призовой фонд сильнейших снукеристов Кыргызстана.
"Фаворитами турнира являются такие спортсмены, как Мухаммед Каримберди уулу (участник чемпионатов мира в Бельгии и Катаре), чемпион республики этого года Калысхан Сагыналиев и юный вундеркинд Сыймык Ураимов. Все они кандидаты в мастера спорта. По результатам данного турнира будут определены участники чемпионат Азии до 21 года, который будет проходить в Индии в начале апреля", отметили в Федерации.
Также, как отмечается, в турнире примут участие такие опытные снукеристы, как Кубанычбек Сагындыков, мастер спорта международного класса и первый чемпион республики по снукеру Эрмек Монолбаев.
Данный чемпионат организован Федерацией снукера совместно с Государственным агентством по спорту и физической культуре. Также партнерами являются КТРК СПОРТ, ТЦ "Бишкекпарк" и "БигсерСпорт".

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