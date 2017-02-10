Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутаты предложили продать "5 канал" и "Пирамиду"Депутаты предложили продать "5 канал" и "Пирамиду"Эксперт: Ни одна страна в мире не обладает иммунитетом против торговли людьмиЭксперт: Ни одна страна в мире не обладает иммунитетом против торговли людьми

Решение по Т.Сарпашеву будет принято после изучения вопроса в установленном порядке - правительство

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/reshenie-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409268-ru.html

Похожие новости

Премьер изучает вопрос снятия Тайырбека Сарпашева с должности

Правительство планирует передать здания ряда госпредприятий под учреждения образования и здравоохранения

Мы не может постоянно глушить таджикские и узбекские каналы на юге, но держим этот вопрос под контролем, - Госкомсвязи

Ответы главы ГСИН Т.Жапарова на вопросы онлайн-конференции АКИpress

Правительство вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении идентификационных паспортов (эскиз)

10 февраля 2017, 12:52       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Решение по Тайырбеку Сарпашеву будет принято после изучения вопроса в установленном порядке, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Относительно представления, направленного Генеральной прокуратурой КР на имя премьер-министра КР С.Ш.Жээнбекова с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики Т.Д.Сарпашева, Аппарат Правительства сообщает следующее:
"Указанное представление поступило в Аппарат Правительства Кыргызской Республики и находится на рассмотрении Премьер-министра Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбекова.
Решение о возможности нахождения Т.Д.Сарпашева на посту председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики после изучения вопроса в установленном порядке".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум