Решение по Т.Сарпашеву будет принято после изучения вопроса в установленном порядке - правительство

10 февраля 2017, 12:52 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Решение по Тайырбеку Сарпашеву будет принято после изучения вопроса в установленном порядке, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Относительно представления, направленного Генеральной прокуратурой КР на имя премьер-министра КР С.Ш.Жээнбекова с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики Т.Д.Сарпашева, Аппарат Правительства сообщает следующее:

"Указанное представление поступило в Аппарат Правительства Кыргызской Республики и находится на рассмотрении Премьер-министра Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбекова.

Решение о возможности нахождения Т.Д.Сарпашева на посту председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики после изучения вопроса в установленном порядке".