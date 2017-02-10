Новая городская свалка не будет загрязнять воздух, воду и землю — эколог

10 февраля 2017, 12:30 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Новый мусорный полигон Бишкека не будет загрязнять окружающую среду, сообщил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан эколог Янис Пролс.

Для закрытия и рекультивации старой городской свалки мэрия использует специальную технику. На территории полигона работают бульдозер и 29 спецмашин для сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

"Городская свалка начала функционировать в 1979 году, и с тех пор никто ей не занимался. Машины просто сваливали мусор на землю и уезжали. Новый полигон построят таким образом, что он не будет загрязнять грунтовые воды, воздух и землю. Мусор будет покрываться специальной пленкой для защиты от дождя и снега, а грязная вода, вытекающая из него, будет собираться в одном месте", - рассказал эколог.

Участники пресс-конференции отметили, что общая площадь действующей городской свалки составляет 35 гектаров. Отдельный ее участок будет функционировать до начала работы нового полигона, сообщил Пролс.

Мэрия Бишкека закупила по гранту больше пяти тысяч контейнеров нового типа и несколько десятков мусоровозов. Муниципалитет планирует закрыть старую свалку как можно скорее.