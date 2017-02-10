В Кыргызстане зарегистрировано 1,5 тыс. детских садов, 19% из них частные

10 февраля 2017, 12:09 Комментарии

В настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано 1 582 детских сада. Из них 274 государственных детских сада, 1 007 муниципальных и 301 частный детсад. Об этом было сказано на коллегии Министерства образования и науки.

В начале 1990-х годов в стране насчитывалось 1 696 детских садов, к 2010 году в результате продажи и приватизации осталось 691 дошкольное учреждение.

С 2013 года в государственную собственность было возвращено 198 детских садов, в том числе 11 в 2016 году.

Для повышения качества образования в дошкольных учреждениях в течение года 662 воспитателя прошли курсы повышения квалификации.

В 2015-16 учебном году была запущена 480-часовая программа предшкольной подготовки, в рамках которой было открыто более четырех тысяч специально оборудованных классов, дети и учителя обеспечены обучающими и методическими материалами.

С 2017 года Министерство образования и науки начинает отслеживать качество предшкольного образования, чтобы понимать, с каким уровнем психолого-педагогической подготовки дети приходят в первый класс. Поскольку от качества предшкольной подготовки и обучения в начальной школе в наибольшей степени зависит успешность в дальнейшем обучении и в жизни.