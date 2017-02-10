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Умер изобретатель МРТ

Источник:
http://knews.kg/2017/02/umer-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409262-ru.html

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10 февраля 2017, 12:16       Комментарии

В Великобритании 8 февраля умер физик Питер Мэнсфилд, лауреат Нобелевской премии по медицине за изобретение магнитно-резонансной томографии. Ему было 83 года, пишет "Медуза".
О смерти ученого 9 февраля сообщил Ноттингемский университет.
"Сэр Питер стоял у истоков создания МРТ, одного из важнейших и наиболее революционных прорывов в современной медицинской науке", — сказано в сообщении университета.
В 2003 году Питер Мэнсфилд и американский химик Пол Лотербур получили Нобелевскую премию по медицине за создание магнитно-резонансной томографии — метода, позволяющего получать изображения внутренних органов и тканей.

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