Умер изобретатель МРТ

10 февраля 2017, 12:16 Комментарии

В Великобритании 8 февраля умер физик Питер Мэнсфилд, лауреат Нобелевской премии по медицине за изобретение магнитно-резонансной томографии. Ему было 83 года, пишет "Медуза".

О смерти ученого 9 февраля сообщил Ноттингемский университет.

"Сэр Питер стоял у истоков создания МРТ, одного из важнейших и наиболее революционных прорывов в современной медицинской науке", — сказано в сообщении университета.

В 2003 году Питер Мэнсфилд и американский химик Пол Лотербур получили Нобелевскую премию по медицине за создание магнитно-резонансной томографии — метода, позволяющего получать изображения внутренних органов и тканей.