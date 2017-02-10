Футболисты сборной Кыргызстана ждут встречи с 12-летним Урматом, который участвует в конкурсе на НТВ

10 февраля 2017, 12:05 Комментарии

Футболисты сборной Кыргызстана по футболу ждут встречи с 12-летним воспитанником детского дома Урматом Мырсакановым, который участвует в вокальном конкурсе "Ты супер!". Об этом сообщает Федерация футбола.

"Футболист Национальной сборной Антон Землянухин и вся команда очень болеет за Урмата и желает ему успеха в конкурсе. По приезду ребята будут очень ждать Урмата на матче сборной. Возвращайся с победой!", − говорится в сообщении.

Напомним, на телеканале НТВ 11 февраля стартует международный детский вокальный конкурс "Ты супер!", в котором принимает участие кыргызстанец Урмат Мырсаканов. В шоу участвуют талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, они получат шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности.