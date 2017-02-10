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Футболисты сборной Кыргызстана ждут встречи с 12-летним Урматом, который участвует в конкурсе на НТВ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/futbol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409261-ru.html

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10 февраля 2017, 12:05       Комментарии

Футболисты сборной Кыргызстана по футболу ждут встречи с 12-летним воспитанником детского дома Урматом Мырсакановым, который участвует в вокальном конкурсе "Ты супер!". Об этом сообщает Федерация футбола.
"Футболист Национальной сборной Антон Землянухин и вся команда очень болеет за Урмата и желает ему успеха в конкурсе. По приезду ребята будут очень ждать Урмата на матче сборной. Возвращайся с победой!", − говорится в сообщении.
Напомним, на телеканале НТВ 11 февраля стартует международный детский вокальный конкурс "Ты супер!", в котором принимает участие кыргызстанец Урмат Мырсаканов. В шоу участвуют талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, они получат шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности.

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