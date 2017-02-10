Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бакыт Торобаев заявил о своем намерении баллотироваться на пост президентаБакыт Торобаев заявил о своем намерении баллотироваться на пост президентаВ Кыргызстане зарегистрировано 1,5 тыс. детских садов, 19% из них частныеВ Кыргызстане зарегистрировано 1,5 тыс. детских садов, 19% из них частные

Данияр Омурбеков: Партия "Замандаш" не имеет ничего общего с "Онугуу"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355172_da...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409260-ru.html

Похожие новости

Правительство планирует передать здания ряда госпредприятий под учреждения образования и здравоохранения

Партия "Онугуу-Прогресс" выдвинула Бакыта Торобаева кандидатом в президенты

Правительство вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении идентификационных паспортов (эскиз)

Apple уберет пороги в новом здании, чтобы инженеры не сбивались с мыслей

Сооронбай Жээнбеков поручил провести весенне-полевые работы в строго установленные агротехнические сроки

10 февраля 2017, 12:10       Комментарии

Накануне стало известно о подписании меморандума о сотрудничестве между ассоциацией "Замандаш" и фондом "Онугуу" в сфере защиты прав трудовых мигрантов. Это повлекло за собой распространение самых разных слухов.
В нынешней политической ситуации, когда речь идет о некоем сотрудничестве между известными, в том числе и политическими брендами, у общественности возникают разные вопросы. В интервью "ВБ" сопредседатель партии "Замандаш" Данияр Омурбеков прокомментировал, что же все-таки происходит:
- Сразу хочу официально заявить, что партия "Замандаш" не имеет ничего общего с партией "Онугуу-Прогресс". Мы не заключали никаких партнерских соглашений и не имеем никаких совместных планов.
Что касается ассоциации "Замандаш", то она с 2003 года занимается защитой прав мигрантов, находящихся за рубежом. Оказывает им помощь в трудных ситуациях, открывает этнокультурные центры и организовывает встречи соотечественников, находящихся в России, Казахстана, в странах Европы и за океаном. Ассоциация "Замандаш" сотрудничает со многими общественными объединениями, фондами и другими организациями как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому в деятельности ассоциации "Замандаш" нет никакой политической подоплеки.
- Вы же понимаете, что в год президентских выборов любые новости, где фигурируют названия партий, все равно вызывают вопросы у общественности и дают повод для распространения слухов и даже спекуляций.
- Что касается президентских выборов 2017 года, то мы ведем переговоры с политическими партнерами, идет обсуждение внутри партии. Решение будет приниматься высшим политическим советом и сопредседателями партии. В ближайшее время состоится партийная конференция, где будет озвучена официальная позиция относительно президентских выборов и других политических процессов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум