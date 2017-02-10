Данияр Омурбеков: Партия "Замандаш" не имеет ничего общего с "Онугуу"

10 февраля 2017, 12:10 Комментарии

Накануне стало известно о подписании меморандума о сотрудничестве между ассоциацией "Замандаш" и фондом "Онугуу" в сфере защиты прав трудовых мигрантов. Это повлекло за собой распространение самых разных слухов.

В нынешней политической ситуации, когда речь идет о некоем сотрудничестве между известными, в том числе и политическими брендами, у общественности возникают разные вопросы. В интервью "ВБ" сопредседатель партии "Замандаш" Данияр Омурбеков прокомментировал, что же все-таки происходит:

- Сразу хочу официально заявить, что партия "Замандаш" не имеет ничего общего с партией "Онугуу-Прогресс". Мы не заключали никаких партнерских соглашений и не имеем никаких совместных планов.

Что касается ассоциации "Замандаш", то она с 2003 года занимается защитой прав мигрантов, находящихся за рубежом. Оказывает им помощь в трудных ситуациях, открывает этнокультурные центры и организовывает встречи соотечественников, находящихся в России, Казахстана, в странах Европы и за океаном. Ассоциация "Замандаш" сотрудничает со многими общественными объединениями, фондами и другими организациями как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому в деятельности ассоциации "Замандаш" нет никакой политической подоплеки.

- Вы же понимаете, что в год президентских выборов любые новости, где фигурируют названия партий, все равно вызывают вопросы у общественности и дают повод для распространения слухов и даже спекуляций.

- Что касается президентских выборов 2017 года, то мы ведем переговоры с политическими партнерами, идет обсуждение внутри партии. Решение будет приниматься высшим политическим советом и сопредседателями партии. В ближайшее время состоится партийная конференция, где будет озвучена официальная позиция относительно президентских выборов и других политических процессов.