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Бакыт Торобаев заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355164_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409259-ru.html

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10 февраля 2017, 12:15       Комментарии

Сегодня, 10 февраля, стало известно еще об одной кандидатуре на пост президента Кыргызской Республики. Вторым претендентом на пост главы республики стал лидер парламентской фракции "Онуугу-Прогресс" Бакыт Торобаев.
Об этом он заявил в ходе выездного заседания своей партии.
"Я выступаю за усиление роли премьер-министра в политическом пространстве Кыргызстана. У президента будет достаточно полномочий, чтобы в равноправном тандеме с главой правительства эффективно реализовывать экономические и социальные программы", - заявил Торобаев.
Как отметил Торобаев, при смене президента в управлении страной должна соблюдаться преемственность. Новый глава государства должен рассматривать положительный опыт предшественника, как фундамент для собственных программ.
Для справки: Бакыт Торобаев родился 5 апреля 1973 года. Лидер политической партии "Онугуу-прогресс". С 2007 года трижды избирался депутатом ЖК КР.

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