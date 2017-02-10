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Основной товарооборот Кыргызстана с Китаем, Россией и Казахстаном – Нацстатком

Источник:
http://kabar.kg/news/osnovnoi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409258-ru.html

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10 февраля 2017, 12:25       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Основной товарооборот Кыргызстана имеется с Китаем – 28,3% и со странами ЕАЭС - 39,4% от всего объема внешнеэкономической деятельности. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Нацстаткома.
По их данным, после вступления КР в ЕАЭС в 2016 году по сравнению с 2015 годом общий товарооборот с Китаем увеличился на 45,5%, импорт - на 42,7%, экспорт вырос на 2,2%.
"В странах ЕАЭС наибольший товарооборот имеется с Россией – 53% и с Казахстаном - 44%. С Беларусью же товарооборот составил 39 тыс 443 долларов, по сравнению с 2015 годом уменьшился на 30%", - пояснили в Нацстаткоме.

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