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А.Атамбаев дал конкретные поручения Минсельхозу по подготовке и проведению весенне-полевых работ

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/a.atambae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409257-ru.html

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10 февраля 2017, 12:00       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбека Мурашева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи Глава государства был проинформирован о проводимой работе по подготовке к весенне-полевым работам, реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, предполагающих ввод в эксплуатацию новых орошаемых земель и увеличение обеспеченности их водными ресурсами.
Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность эффективного применения механизмов поддержки сельского хозяйства, в том числе посредством выдачи льготных кредитов и лизинговых программ.
Глава государства дал конкретные поручения по своевременной и эффективной реализации мероприятий по подготовке и проведению весенне-полевых работ. Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность качественного выполнения задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, а также развитию сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности.

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