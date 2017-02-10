А.Атамбаев дал конкретные поручения Минсельхозу по подготовке и проведению весенне-полевых работ

10 февраля 2017, 12:00 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбека Мурашева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о проводимой работе по подготовке к весенне-полевым работам, реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, предполагающих ввод в эксплуатацию новых орошаемых земель и увеличение обеспеченности их водными ресурсами.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность эффективного применения механизмов поддержки сельского хозяйства, в том числе посредством выдачи льготных кредитов и лизинговых программ.

Глава государства дал конкретные поручения по своевременной и эффективной реализации мероприятий по подготовке и проведению весенне-полевых работ. Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность качественного выполнения задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, а также развитию сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности.