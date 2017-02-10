Нацбанк КР утвердил графический символ сома

10 февраля 2017, 12:03 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Национальным банком КР утвержден графический символ официальной денежной единицы Кыргызстана – сома. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В целях введения графического символа национальной валюты КР во всеобщее использование Национальный банк рекомендует коммерческим банкам, небанковским финансово-кредитным учреждениям, другим юридическим и физическим лицам использовать графический символ в качестве указания на официальную денежную единицу Кыргызстана - сом при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных, справочных материалов и в иных целях.

Рисунок. Утвержденный Национальным банком КР графический символ - знак сома.