Эксперты назвали книгу "Кыдыр Санжырасы" экстремисткой, направленной на разжигание межрелигиозного конфликта

10 февраля 2017, 12:07 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Книга Зулпукара Сапанова "Кыдыр Санжырасы" является экстремисткой, направленной на разжигание межрелигиозного конфликта. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" заявил глава ОО "Акыл Эс, Ыйман", представитель комитета по защите чести и достоинства народа Кыргызстана Дуйшон Абдылдаев.

По его словам, в этой книге автор рассказывает, что Аллах был рожден из огня и является демоном. "Более того, он призывает не называть предков мусульманами. Он полностью искажает ценность священного Корана. Автор отмечает, что существует три божества. Мы сегодня здесь находимся для того, чтобы разъяснить ситуацию вокруг этой книги, чтобы не вводить народ в заблуждение. Потому что несколько книг уже были проданы, о книге расписывали в газетах и народу нужно объяснить, что эта книга направлена на разделение народа и разжигание межрелигиозной розни", - сказал Д.Абдылдаев.

Директор независимого аналитического центра "Религия, право и политика" Кадыр Маликов отметил, что это своего рода информационная война, направленная на разрушение идеологии страны. "Мы рассмотрели и газеты, и книгу данного автора и нашли очень много мест, которые искажают истинную ценность священного Корана. И Госкомиссия по делам религии тоже проводит экспертизу. Мы считаем, что данные материалы несут не только угрозу, а чистое оскорбление мусульманства. Это можно оценить как экстремизм. Потому что эта попытка разжечь межрелигиозный конфликт. Я также полагаю, что это большая информационная война", - отметил К.Маликов.

Эксперт подчеркнул, что государство на высшем уровне должно обратить внимание на это дело, на идеологию этого течения. Кто за всем этим стоит, кто финансирует и какова основная цель данной информационной кампании? Потому что в рядах стран наблюдается подобная ситуация. "Это целенаправленная информационная война, и мы не должны позволить, чтобы кто-то оскорблял наш Ислам, наших пророков. Это оскорбление всех традиционных конфессий, которые разрешены в Кыргызстане. В защите религиозно-традиционных дел закон должен работать. Государство должно занять жесткую позицию. Потому что это, возможно, некая попытка извне разрушить нашу страну", - сказал К.Маликов.

В свою очередь общественный деятель Турсунбай Бакир уулу добавил, что это попытка ввести народ в заблуждение. "Сейчас в газетах, в интернете можно наглядно увидеть, что идет большая информационная война. И ГКНБ должно заняться этим, проверить, откуда идет финансирование и чего они хотят добиться. Сегодня очень непросто выпустить книгу, а такие книги, брошюры в стране очень много распространяются и это все нужно проверить. Можно предположить, что это один из проектов некоторых сил из стран, которые создавали ИГИЛ", - сказал он.

Кадар Маликов отметил, что есть подозрение, что данная книга проповедует сатанизм. Во всей книге разбросаны места, где идет богохульство. "Чтобы люди не поклонялись богу, а поклонялись сатане. Это уже не атеизм, а самый настоящий сатанизм", - заключил глава независимого аналитического центра.