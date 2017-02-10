Абдыжапар Бекматов: "Политическая воля власти сыграла ключевую роль в проведении прозрачных выборов"

10 февраля 2017, 12:27 Комментарии

Кыргызстан одним из первых в регионе начал проводить выборы с использованием биометрических данных. По итогам прошедших выборов все политические силы внутри страны и международные эксперты признали проведенные выборы честными и прозрачными. Между тем, Кыргызстан ожидают президентские выборы, о том, как идет подготовка к президентским выборам и о проводимых работах в центральной избирательной комиссии в эксклюзивном интервью агентству "Кабар" рассказал заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Абдыжапар Гапырович Бекматов.

- Абдыжапар Гапырович, недавно прошел всенародный референдум по внесению поправок в действующую Конституцию. Президент страны назвал этот референдум судьбоносным. Расскажите об особенностях этого референдума.

- Прошедший референдум, как и другие прежние референдумы, является судьбоносным для страны, поскольку решается вопрос о внесении изменений в основной закон. Если говорить об особенностях, то прошедший референдум наглядно отличается своей справедливостью и прозрачностью. Количество принявших участие составило более 42% от общего числа избирателей, заявленных в списках. Это реальные показатели пришедших людей на референдум. Если вглядеться в результаты прежних референдумов, то мы все помним, что тогда нам показывали официальную явку в 85, 90%, хотя фактическое число было совсем другим. То есть мы видели результаты, которые были угодны прежним властям. Сейчас же мы видим конкретное отражение выбора народа. Это говорит о том, что выборы в Кыргызстане стали действительно прозрачными и чистыми. Нет прежних каруселей, массовых сбросов бюллетеней и прочих нечестных махинаций.

- Прозрачность прошедших выборов можно считать политической волей действующей власти или в прозрачности сыграли роль новые технологии и биометрические данные?

- Политическая воля действующей власти сыграла ключевую роль в прозрачности состоявшихся выборов. Президент Алмазбек Атамбаев на заседании совета безопасности в 2014 году дал четкие указания, чтобы впредь выборы в стране проходили именно с применением биометрических данных. Параллельно этому высказывали мнения, что в техническом плане мы плохо оснащены и что не успеем в срок. Тогда Президент, если говорить дословно, сказал: "В таком случае Кыргызстану такое правительство не нужно". На тот момент я был депутатом в парламенте. И вот благодаря политической воле власти и слаженной работе ряда ведомств и служб нам удалось внедрить биометрические данные и провести честные выборы. В свою очередь честные выборы - залог стабильности и роста.

- По биометрическим данным состоялись выборы в парламент, референдум и выборы в местные кенеши, определенный опыт уже есть. По итогам этих выборов, какой анализ и выводы ЦИК сделала для себя, расскажите о плюсах и минусах новых методов?

- Самое главное - нам удалось добиться прозрачности выборного процесса и уйти от грязных методов. Это главное. Касаясь недочетов и минусов, то они, несомненно, есть. По итогам прошедших выборов нами был выявлен ряд ошибок и пробелов, над которыми мы сейчас работаем. Если быть точнее, на выборах много было минусов при составлении списков, здесь сыграла роль активность внутренней и внешней миграции. Списки составлялись по пропискам, указанным в ID картах, а фактическое проживание было совсем другим. Кроме этого, не все сдали свои биометрические данные и не попали в списки. В этом направлении нам с ГРС предстоит еще провести комплекс работ. Далее ошибки выявлены при идентификации избирателей на участках. Были факты, когда система не могла распознать паспорт или же палец избирателя. По разным данным на последних выборах количество таких избирателей составило от трех до четырех тысяч человек. При этом сколько еще человек не пришли на выборы. Это второе направление, над которым также будем усиленно работать. Наконец, третье приоритетное направление, которое нуждается в немедленном устранении, это упущения в работе автоматически считывающих урн. Проблема в том, что мы задали для сканеров самые жесткие требования, в итоге система фиксировала любые точки и фрагменты в бюллетенях и определяла ее как недействительную. Вот эти три направления, которые нам предстоит решить.

- Также на парламентских выборах после и на остальных много говорилось, что организация выборов за границей прошла на плохом уровне. Что можете сказать по этому поводу?

- Согласно закону, мы можем организовывать выборы только в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызстана за рубежом. На прошедших выборах во всех дипмиссиях были созданы все необходимые условия для наших избирателей. Вопрос в том, что граждане за границей неактивно принимали участие в выборных процессах. Для примера, если взять Россию, где больше всего наших граждан, у Кыргызстана есть только 5 избирательных участков. В то время как наши граждане работают и проживают по всей территории России. В этой связи на выборы пришли те, кому было близко. Даже в Москве потенциальный избиратель от нежелания передвигаться от одной точки к другой не посетил выборы.

- В выборах в парламент участвовали кандидаты, ранее изменившие свои фамилии. Эксперты утверждают, что таким образом в парламент прошли люди с криминальным прошлым. Как вы прокомментируете такие заявления?

- Закон и требования ЦИК не возбраняют изменение имен и фамилий у кандидатов – это право любого гражданина. Касаясь кандидатов, изменивших фамилии, то они все проходили у нас проверку. В информационном центре МВД есть база данных, они нам предоставляют информацию по каждому кандидату. Если же кандидат имеет судимость или же какое-либо криминальное прошлое, то это будет указано. Даже если человек меняет фамилию, то это не значит, что его прошлое стирается вместе со старой фамилией, в базе данных все хранится. В связи с этим нельзя сказать, что в парламент прошли криминальные элементы. Кроме этого, сами политические партии не заинтересованы иметь в своих рядах людей с криминальным прошлым.

- В этом году пройдут президентские выборы. Как ЦИК готовится к ним? Можете сказать, что вы обеспечены всеми необходимым?

- К предстоящим президентским выборам мы готовы. На прошедших выборах нами дополнительно было докуплено еще 2 тысячи автоматически считывающих урн, на данный момент имеется 5 тыс 700 единиц. Всего по стране 2 тыс 300 избирательных участков, на каждой из них мы сможем установить по две урны. Кроме этого, до президентских выборов, как я выше отметил, мы будем усиленно работать над устранением упущений. Точнее над более эффективным составлением списков избирателей, обеспечить более качественную работу автоматически считывающих урн и сбор биометрических данных. На сегодня предстоит еще собрать порядка 400 тыс данных. Также есть моменты в законодательной базе, которые нуждаются в корректировках.

- Выборы по новым технологиям выгодны с экономической точки зрения?

- На сегодня вся необходимая техника уже закуплена. Здесь важно подчеркнуть, что техника служит долго. Да, мы немного потратились, но у нас уже есть сформированная выборная система со всей технической базой, которая еще долго прослужит. К тому же, выборы определяют судьбу страны. Как я выше отметил, с внедрением новых технологий нам удалось искоренить нечестные выборы. А нечестные выборы, насколько вы помните, были причинами ряда недовольств со стороны народа и всегда сопровождались волнениями. Сейчас же по итогам прошедших выборов весь народ и политические силы признали их честными и действительными – это огромное достижение нашего народа. Выборы всегда решают судьбу страны и дальнейшее ее развитие, на этом экономить не нужно.

- За выборами в Кыргызстане тщательно следили соседние республики и международные организации. Какие заключения получили от них и с кем из них тесно сотрудничаете?

- Выборы по биометрическим данным и новым технологиям у нас были первые. До нас подобные выборы проходили в Монголии. Во всех выборах присутствовали наблюдатели и представители от разных стран. В заключении все они признали, что мы нашли очень эффективную и справедливую выборную систему. В данное время к такой системе проявляют интерес в Казахстане, Беларуси, Турции и в других странах. Также мы тесно сотрудничаем с Всемирной и Азиатской ассоциациями по проведению выборов. По итогам проведенных выборов мы делали для них презентацию, в итоге они признали эффективность выборов по новым моделям. Кроме этого, мы тесно сотрудничаем со всеми международными организациями, которые работают в Кыргызстане.

- Расскажите о сотрудниках ЦИК. Отвечает ли необходимым требованиям их профессиональная квалификация, нет ли в планах их обучение за рубежом?

- Вся техника для выборов была куплена в Южной Корее. Для повышения квалификации и более эффективной работы сотрудников мы время от времени проводим их обучение, отправляем наших IT-специалистов в Южную Корею. Кроме этого, в Кыргызстан приезжают специалисты и проводят учебные семинары. Подобные семинары прошли в Бишкеке, Оше и в регионах. Мы тщательно следим за качеством работы наших сотрудников.

Беседовал Аман Алымбеков