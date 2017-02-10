Золото в нижнем белье — в аэропорту "Манас" задержали казахстанку

10 февраля 2017, 11:59 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Гражданка Казахстана, прибывшая в Кыргызстан накануне, пыталась провезти в нижнем белье золотые украшения, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

Сотрудники таможни пресекли незаконную попытку ввоза товаров в аэропорту "Манас". Они задержали пассажирку рейса, прибывшего из Стамбула.

"У гражданки Казахстана в нижнем белье были спрятаны 328 граммов золотых украшений, не заявленные таможенному органу", - говорится в сообщении.

Все собранные по делу материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР.