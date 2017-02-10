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Золото в нижнем белье — в аэропорту "Манас" задержали казахстанку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409253-ru.html

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10 февраля 2017, 11:59       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Гражданка Казахстана, прибывшая в Кыргызстан накануне, пыталась провезти в нижнем белье золотые украшения, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы КР.
Сотрудники таможни пресекли незаконную попытку ввоза товаров в аэропорту "Манас". Они задержали пассажирку рейса, прибывшего из Стамбула.
"У гражданки Казахстана в нижнем белье были спрятаны 328 граммов золотых украшений, не заявленные таможенному органу", - говорится в сообщении.
Все собранные по делу материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР.

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