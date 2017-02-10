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Бакыт Торобаев будет баллотироваться в президенты

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409252-ru.html

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10 февраля 2017, 12:17       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Политическая партия "Онугуу - Прогресс" решила выдвинуть своего лидера Бакыта Торобаева кандидатом в президенты, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан пресс-секретарь политорганизации Наргиза Мансурова.
По ее словам, сегодня состоялся съезд партии, на котором было принято соответствующее решение.
Бакыт Торобаев также возглавляет парламентскую фракцию "Онугуу - Прогресс". В пятом созыве Жогорку Кенеша он был депутатом от фракции "Республика". До получения мандата руководил Министерством чрезвычайных ситуаций.
1 декабря 2017 года истекает срок полномочий президента Алмазбека Атамбаева. Дата выборов нового главы государства пока не определена. В субботу политическая партия "Ак-Шумкар" решила выдвинуть на высший пост страны бывшего премьер-министра Темира Сариева.

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