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Глобальный фонд для борьбы с СПИДом просит Кыргызстан скорее подписать рамочное соглашение

Источник:
http://knews.kg/2017/02/global...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409250-ru.html

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10 февраля 2017, 11:38       Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова встретилась с портфолио-менеджером Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Улдисом Миттенбергсом, сообщает пресс-служба правительства.
Вице-премьер-министр отметила приверженность правительства Кыргызстана в вопросах борьбы с СПИДом и туберкулезом.
"Она подчеркнула, что в связи с постепенным сокращением финансирования Глобального фонда, Минздравом уже начата работа по подготовке соответствующих прогнозных расчетов по недостающим финансовым средствам для реализации программ по СПИДу и туберкулезу в стране. Улдис Миттенбергс особый акцент сделал на необходимости подписания Рамочного соглашения между Кыргызстаном и Глобальным фондом для борьбы с СПИДом, туберкулезом и малярией, а также скорейшего завершения процесса реформирования Странового координационного комитета по борьбе с СПИДом, туберкулезом и малярией", – говорится в сообщении.
А также был поднят вопрос о постепенном переводе финансирования мероприятий по борьбе с СПИДом и туберкулезом от Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией к правительству КР.

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