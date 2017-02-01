10 февраля 2017, 11:43 Комментарии

Нацбанк утвердил графический символ сома, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным банка, это сделано в целях введения графического символа национальной валюты КР во всеобщее использование.

"Нацбанк рекомендует коммерческим банкам, небанковским финансово-кредитным учреждениям, другим юридическим и физическим лицам использовать графический символ в качестве указания на официальную денежную единицу Кыргызстана — сом при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных, справочных материалов и в иных целях", – говорится в сообщении.