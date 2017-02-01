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Нацбанк утвердил графический символ сома

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/natsba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409249-ru.html

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10 февраля 2017, 11:43       Комментарии

Нацбанк утвердил графический символ сома, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным банка, это сделано в целях введения графического символа национальной валюты КР во всеобщее использование.
"Нацбанк рекомендует коммерческим банкам, небанковским финансово-кредитным учреждениям, другим юридическим и физическим лицам использовать графический символ в качестве указания на официальную денежную единицу Кыргызстана — сом при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных, справочных материалов и в иных целях", – говорится в сообщении.

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