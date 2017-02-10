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Журналиста Зулпукара Сапанова обвинили в разжигании межрелигиозных конфликтов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zhurna...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409248-ru.html

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10 февраля 2017, 11:47       Комментарии

Журналист Зулпукар Сапанов в своих статьях, опубликованных в газетах "Жаны Ордо", "Азия Ньюс", а также в своей книге "Кыдыр санжырасы", оскорбляет чувства мусульман и сеет смуту среди народа Кыргызстана. Такое заявление сделал директор независимого аналитического центра "Религия, право и политика" Кадыр Маликов.
По его словам, все статьи и книга были проверены, и подозрения подтвердились.
"Мы просмотрели его газеты и книги, была проведена экспертиза, и мы нашли очень много материалов, которые представляют не то, что угрозу, а оскорбляют ислам, христианство и иудаизм. Автор перешел большую черту, это разжигание межрелигиозных конфликтов. На протяжении пяти лет наши религиозные чувства были затронуты, государство должно обратить пристальное внимание на всю идеологию данного течения, кто стоит за ними, откуда кукловоды, какие страны руководят этим течением?" − сказал Маликов.
Он отметил, что есть подозрение о существовании целого проекта, который направлен на то, чтобы посеять смуту между приверженцами разных религий.
"Идет целенаправленная информационная война. Для нас, мусульман, религия это наша ценность. Нас также поддерживает и русская православная церковь. Мы хотим, чтобы был соблюден закон, и всех привлекли к ответственности. Государство должно занять жесткую позицию, мы должны поломать хребет тем силам, которые работают на конфликт", − заключил Кадыр Маликов.

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