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В Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-novo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409247-ru.html

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10 февраля 2017, 11:50       Комментарии

Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Сотни животных уже погибли к тому времени, когда волонтеры прибыли на место, сообщает "Би-би-си", со ссылкой на природоохранный департамент страны.
Это один из самых массовых случаев самоубийства этих млекопитающих, когда-либо зарегистрированных в стране.
По данным департамента, на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова выбросились 416 животных.
Как сообщили в ведомстве, около 70% выбросившихся на берег китов погибли. Сотрудники департамента, волонтеры и местные жители пытаются спасти оставшихся — отправляя их в открытое море во время прилива, однако шансы на успех этой попытки довольно невелики.
"Учитывая число погибших животных, мы должны отдавать себе отчет в том, что оставшиеся находятся в критическом состоянии", — говорит региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон.
Кроме того, спасение животных осложнено тем, что на мели находится большое число туш погибших китов, которые мешают пострадавшим животным уплыть в открытое море.

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