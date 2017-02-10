В Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов

10 февраля 2017, 11:50 Комментарии

Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Сотни животных уже погибли к тому времени, когда волонтеры прибыли на место, сообщает "Би-би-си", со ссылкой на природоохранный департамент страны.

Это один из самых массовых случаев самоубийства этих млекопитающих, когда-либо зарегистрированных в стране.

По данным департамента, на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова выбросились 416 животных.

Как сообщили в ведомстве, около 70% выбросившихся на берег китов погибли. Сотрудники департамента, волонтеры и местные жители пытаются спасти оставшихся — отправляя их в открытое море во время прилива, однако шансы на успех этой попытки довольно невелики.

"Учитывая число погибших животных, мы должны отдавать себе отчет в том, что оставшиеся находятся в критическом состоянии", — говорит региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон.

Кроме того, спасение животных осложнено тем, что на мели находится большое число туш погибших китов, которые мешают пострадавшим животным уплыть в открытое море.