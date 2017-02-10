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Президент поручил Минсельхозу своевременно реализовать подготовку к весенне-полевым работам

Источник:
http://knews.kg/2017/02/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409246-ru.html

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10 февраля 2017, 11:55       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 10 февраля, принял министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбека Мурашева, говорится в сообщении.
Глава государства проинформирован о проводимой работе по подготовке к весенне-полевым работам, реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, предполагающих ввод в эксплуатацию новых орошаемых земель и увеличение обеспеченности их водными ресурсами.
"Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность эффективного применения механизмов поддержки сельского хозяйства, в том числе посредством выдачи льготных кредитов и лизинговых программ. Глава государства дал конкретные поручения по своевременной и эффективной реализации мероприятий по подготовке и проведению весенне-полевых работ. Президент подчеркнул важность качественного выполнения задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, а также развитию сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности", – говорится в сообщении.

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