Президент поручил Минсельхозу своевременно реализовать подготовку к весенне-полевым работам

10 февраля 2017, 11:55 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 10 февраля, принял министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбека Мурашева, говорится в сообщении.

Глава государства проинформирован о проводимой работе по подготовке к весенне-полевым работам, реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, предполагающих ввод в эксплуатацию новых орошаемых земель и увеличение обеспеченности их водными ресурсами.

"Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность эффективного применения механизмов поддержки сельского хозяйства, в том числе посредством выдачи льготных кредитов и лизинговых программ. Глава государства дал конкретные поручения по своевременной и эффективной реализации мероприятий по подготовке и проведению весенне-полевых работ. Президент подчеркнул важность качественного выполнения задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, а также развитию сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности", – говорится в сообщении.