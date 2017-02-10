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В Москве кыргызским мигрантам вернули около 4 млн рублей невыплаченных зарплат

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409245-ru.html

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10 февраля 2017, 11:57       Комментарии

При поддержке представительства миграционной службы Кыргызстана в Москве трудовым мигрантам было возвращено около 4 млн рублей задолженностей, сложившихся в результате невыплаченных заработных плат работодателями. Об этом на круглом столе по обсуждению "Программы правительства Кыргызстана по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы" сказала депутат ЖК Евгения Строкова (СДПК).
Депутат позитивно отметила работу службы по миграции.
"Благодаря поддержке Жогорку Кенеша в Москве открылось представительство службы по миграции. Несмотря на то, что еще не было официального открытия, есть уже первые результаты работы службы", − подчеркнула Строкова.
По словам депутата, по разным причинам случается так, что кыргызским мигрантам работодатели не доплачивают заработные платы. Иногда в этом виноваты сами мигранты, когда соглашаются на зарплату в конвертах, но нередко проблема заключается в недобросовестности работодателей.
Правительство Кыргызстана одобрило открытие представительств миграционной службы в регионах.
"Я буквально неделю назад была в Москве и встречалась с нашими мигрантами, они просили, чтобы представительства были открыты в регионах. Особенно в регионах необходима информационная поддержка выезжающих наших мигрантов", − добавила депутат.

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