В Москве кыргызским мигрантам вернули около 4 млн рублей невыплаченных зарплат

10 февраля 2017, 11:57 Комментарии

При поддержке представительства миграционной службы Кыргызстана в Москве трудовым мигрантам было возвращено около 4 млн рублей задолженностей, сложившихся в результате невыплаченных заработных плат работодателями. Об этом на круглом столе по обсуждению "Программы правительства Кыргызстана по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы" сказала депутат ЖК Евгения Строкова (СДПК).

Депутат позитивно отметила работу службы по миграции.

"Благодаря поддержке Жогорку Кенеша в Москве открылось представительство службы по миграции. Несмотря на то, что еще не было официального открытия, есть уже первые результаты работы службы", − подчеркнула Строкова.

По словам депутата, по разным причинам случается так, что кыргызским мигрантам работодатели не доплачивают заработные платы. Иногда в этом виноваты сами мигранты, когда соглашаются на зарплату в конвертах, но нередко проблема заключается в недобросовестности работодателей.

Правительство Кыргызстана одобрило открытие представительств миграционной службы в регионах.

"Я буквально неделю назад была в Москве и встречалась с нашими мигрантами, они просили, чтобы представительства были открыты в регионах. Особенно в регионах необходима информационная поддержка выезжающих наших мигрантов", − добавила депутат.