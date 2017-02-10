Правительство планирует передать здания ряда госпредприятий под учреждения образования и здравоохранения

10 февраля 2017, 12:04 Комментарии

Депутат Музафар Исаков (СДПК) в ходе заседания фракции отметил, что сейчас перед правительством стоят задачи по строительству новых школ и больниц. Он предложил рассмотреть возможность передачи некоторых объектов в ведение Министерства образования и Министерства здравоохранения.

"У нас не хватает школ, больниц. Люди лежат в коридорах. А тут есть пустующие здания госпредприятий, которые не приносят прибыли, можно же рассмотреть возможность передачи их профильным ведомствам", − сказал депутат.

В свою очередь вице-премьер министр Олег Панкратов сообщил, что в правительстве уже думали над такой схемой.

"После завершения процесса инвентаризации объектов госпредприятий комиссия будет работать над функционалом объектов. В подходящих случаях объекты будут переформатироваться в образовательные или лечебные учреждения", − сказал он.

Он также отметил, что все непрофильные отделы госпредприятий будут изыматься и передаваться профильным ведомствам или на приватизацию.