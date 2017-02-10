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В январе объем ВВП увеличился на 7,8%

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355175_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409242-ru.html

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Расходы Кыргызстана в 2016 году увеличились на 17,8 млрд сомов

10 февраля 2017, 11:37       Комментарии

В январе объем ВВП Кыргызстана составил 24 млрд сомов. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила начальник управления экономической статистики и национальных счетов Гульжан Сатыбекова.
По данным Нацстаткома, по сравнению с январем 2016 года показатель ВВП увеличился на 7,9%.
На рост повлияло увеличение объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Наибольшая структура ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги - около 49%, доля промышленности составила около 23%, сельского хозяйства – 9% и строительства – более 3%.
Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем ВВП в январе этого года составил примерно 21 млрд сомов.

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