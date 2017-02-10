Нурбаев: Выход из черного списка ЕС позволит увеличить географию полетов

10 февраля 2017, 11:50 Комментарии

Сегодня мы беседуем с генеральным директором авиакомпании "Эйр Манас" Талгатом Нурбаевым.

"Эйр Манас" – одна из динамично развивающихся авиакомпаний Кыргызской Республики. Предложенная организацией новая бизнес-модель – широко практикуемая в ряде зарубежных государств модель низкобюджетных (лоукост) авиаперевозок, адаптированная к рынку Центральноазиатского региона, стала своего рода визитной карточкой. Базовым аэропортом "Эйр Манас" является один из основных аэропортов КР – международный аэропорт "Манас" в Бишкеке. В своем авиапарке "Эйр Манас" использует воздушные суда типа Боинг 737-400 и Боинг 737-800. В аэропорту базирования авиакомпания "Эйр Манас" имеет свою собственную сертифицированную авиационно-техническую базу по оперативному обслуживанию воздушных судов. Благодаря постоянной программе повышения квалификации опытный экипаж и технический персонал обеспечивают максимальную безопасность на борту самолета, стремясь соответствовать высоким стандартам, удовлетворяя потребности пассажиров.

Главным приоритетом авиакомпании "Эйр Манас" является ее приверженность к международным стандартам качества и безопасности полетов. В ноябре 2014 года авиакомпания стала первым обладателем Международного сертификата ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества в Кыргызстане среди местных авиаперевозчиков, успешно пройдя необходимые этапы сертификации. Сертификация ISO 9001 –это многоуровневый процесс, который помогает компании постоянно повышать качество работы, совершенствуя и улучшая ее внутренние производственные процессы, тем самым стремясь к единой цели - удовлетворить клиентов.

Авиакомпания "Эйр Манас" продолжает демонстрировать поступательное развитие. Открываются новые международные рейсы, в вашем авиапарке самые "молодые" воздушные суда поколения NG, удается ли авиакомпании реализовывать главную стратегию "Летать - право каждого (гражданина)?

Талгат Нурбаев: Да, действительно, вся наша работа, основывается на выполнении задач, связанных с реализацией самой главной и основной стратегии авиакомпании "Летать - право каждого гражданина!" Это достигается благодаря предложенной нами новой бизнес-модели низкобюджетных "лоукост" авиаперевозок, широко практикуемая в ряде зарубежных государств. Все это становится возможным во многом благодаря приобретенным воздушным суднам поколения NG (Next Generation). Новые самолеты потребляют меньше топлива, а также нет расходов на необязательные элементы роскоши (большинство из нас могут обойтись без салона бизнес-класса в самолете, калорийного питания на борту, спиртных и прохладительных напитков) и т.п. Это лишь неполный перечень основных ресурсов, за счет которых авиакомпания "Эйр Манас" строит свою бизнес-модель именно в этом ключе, используя наилучшие практики, апробированные в мире. Все это в комплексе снижает расходы и это сказывается на конечной стоимости авиабилетов.

Авиакомпания "Эйр Манас" активно расширяет географию полетов, так, в сентябре вы открыли новое международное направление Бишкек - Кашгар, до этого вы связали Бишкек с Дели. Какие ваши ближайшие планы по открытию новых рейсов?

Талгат Нурбаев: Работа по увеличению направлений полетов ведется постоянно. Нашей основной стратегической целью является значительное наращивание транзитных возможностей в аэропорту "Манас" в Бишкеке, есть планы по индийскому направлению, а также увеличению частотности рейсов в Стамбул. Также в ближайших планах открытие прямых авиарейсов в Пекин (КНР), Пакистан и Иран. Начиная с декабря месяца авиакомпания открыла новый рейс в аэропорт "Жуковский", или, другое название - аэропорт Раменское. Авиакомпания "Эйр Манас" стала назначенным перевозчиком со стороны Кыргызской Республики на линии Жуковский – Бишкек ("Манас") по результатам конкурса, проведенного Министерством транспорта КР. Все наши авиарейсы предназначены для клиентов, предпочитающих авиаперелеты эконом-класса. Для покупки авиабилетов по самым выгодным условиям необходимо заранее, за месяц-полтора, забронировать билеты на определенный рейс. На сегодняшний день выгоднее и быстрее можно приобрести билеты, воспользовавшись официальным сайтом авиакомпании: www.airmanas.com. В 2017 году планируем запуск системы E-commerce, которая сейчас в разработке. Новая система позволит копить бонусные баллы и использовать их, пользуясь услугами нашей авиакомпании.

Летом 2016 года Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, которым запрещены полеты в страны Евросоюза (ЕС). В него по-прежнему включены все без исключения авиакомпании Кыргызстана. Какие попытки предпринимаются для выхода из чёрного списка ЕС?

Талгат Нурбаев: На сегодняшний день наши авиаструктуры работают над устранением всех замечаний, выявленных в ходе проведенного аудита, прошедшего по пяти направлениям. В 2017 году в Кыргызстане должен пройти аудит ICAO еще по двум направлениям, соответствующие действия по выводу авиакомпаний из чёрного списка будут предприняты только по результатам проведенных аудитов. Мы уже ведем консультации с IATA по подготовке авиакомпании к прохождению аудита IOSA. Наша авиакомпания планирует получить сертификат уже в этом году. Мы надеемся, что на основании прохождения аудита IOSA Европейская комиссия исключит "Эйр Манас" из черного списка, как это сделал авиаперевозчик Казахстана Air Astana.

Крупнейшие в мире авиакомпании считают одним из основных направлений своей стратегии развитие и обучение наземного и бортового персонала. Очень интересно, как у вас обстоят дела в этом направлении? А также, учитывая, что 49% акций владеет турецкая авиакомпания Pegasus Airlines, каково соотношение местных и иностранных сотрудников?

Талгат Нурбаев: Из общего числа сотрудников авиакомпании "Эйр Манас" только один является гражданином Турции. Мы делаем ставку на местный персонал и прилагаем все усилия по обучению и развитию персонала. Для нас повышение профессионального уровня и соответствие квалификационным авиационными требованиям - один из важнейших стратегических аспектов политики управления кадровыми ресурсами компании "Эйр Манас". Изучая новые методы работы, сотрудники помогают компании занять лидирующую позицию в отрасли. У нас есть собственная программа обучения (целевые курсы), которая успешно реализуется. Нужно учесть, что молодые пилоты после обучения недостаточно опытны, а только наращивают летные часы, поэтому наши опытные летчики со стажем активно передают свой опыт и знания молодому поколению. Программы разработаны с учетом анализа потребности в обучении каждого сотрудника или руководителя, проведенного на основании оценки производительности.

В условиях современной реальности запрет на полеты всех местных авиакомпаний Кыргызстана в страны ЕС осложняет работу по использованию традиционных схем авиационного финансирования. Как вам удается обновлять свой воздушный парк, который является самым молодым во всем флоте кыргызских авиакомпаний?

Талгат Нурбаев: Сегодня практически не удается приобретать самолеты в лизинг. Это связано с вхождением Кыргызстана в черный список, нам повышают лизинговые платежи в 1,5-2 раза. Также это увеличивает премии в пользу страховых компаний, поэтому тема приобретения в лизинг не самая удобная для нас. В данном случае нам оказывает поддержку стратегический партнер Pegasus Airlines, продавая самолеты по рыночным ценам в рассрочку, в итоге это тот же лизинг, немного другой формы. Так мы преодолеваем барьеры финансирования для приобретения новых самолетов. Более того, выход из черного списка ЕС позволит нам увеличить географию полетов, сделать полеты наших пассажиров более комфортабельными, увеличить пассажиропоток, снизить расходы на перелеты, что является реализацией главной стратегии "Летать - право каждого!". И безусловное условие для нашего инвестора - это прозрачная, эффективная система управления авиакомпании и усердный труд наших сотрудников, летного состава. Также хотелось бы отметить, что компания внедрила корпоративные политики в области безопасности полетов и международным стандартам качества, имеет подтвержденный стандарт ISO 9001:2008, а сейчас мы завершаем процесс подтверждения этого стандарта по новой версии ISO 9001:2015. А также ведем работу по прохождению международного аудита IOSA, который состоится уже в этом году.

Благодарим за интервью.

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