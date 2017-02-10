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Объем розничной торговли на рынке "Дордой" снизился на 30%

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355177_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409240-ru.html

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10 февраля 2017, 11:53       Комментарии

Оборот розничной торговли на рынке "Дордой" снизился на 30%. Об этом сегодня, 10 февраля, на пресс-конференции сообщила специалист Нацстаткома Турсун Абдылдаева.
По ее словам, в последнее время наблюдается тенденция снижения розничной торговли на всех рынках страны. На крупнейшем рынке страны "Дордой" объем розничной торговли снизился на 30%.
Она объяснила это сезонным фактором, так как в зимний период объем розничной торговли всегда снижается. Также на протяжении последних нескольких лет меняется структура рынка – предприниматели с базаров переходят на стационарные точки.
"На рынке "Дордой" это связано с сезоном. Сейчас зима, холодно и мало кто там работает. Также многие предприниматели переносят торговлю в бутики и в центр столицы. Продажа идет в стационарах – в павильонах, бутиках. Там идет увеличение", - отметила она.

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